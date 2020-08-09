Борусія Д збільшить зарплату Санчо, якщо Манчестер Юнайтед не зможе домовитись щодо трансферу вінгера

Дортмундська Борусія винагородить Джейдона Санчо, якщо він залишиться у німецькому гранді.

Борусія Д готує для Джейдона Санчо новий контракт зі значним збільшенням зарплати, повідомляє Bild.

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Такі умови будуть доступні для 20-річного таланта, якщо його трансфер у Манчестер Юнайтед зірветься. Для манкуніанців Джейдон є пріоритетною трансферною ціллю, але вони не готові платити близько 110 млн євро, які вимагають "джмелі" за вінгера.

У минулому сезоні Бундесліги Санчо провів 32 матчі, в яких відзначився 17-ма голами та 16-ма асистами.

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