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Борусія Д збільшить зарплату Санчо, якщо Манчестер Юнайтед не зможе домовитись щодо трансферу вінгера

22:37 - Читать на русском
Борусія Д збільшить зарплату Санчо, якщо Манчестер Юнайтед не зможе домовитись щодо трансферу вінгера
Джейдон Санчо / Фото ФК Борусія Д

Дортмундська Борусія винагородить Джейдона Санчо, якщо він залишиться у німецькому гранді.

Борусія Д готує для Джейдона Санчо новий контракт зі значним збільшенням зарплати, повідомляє Bild.

Санчо узгодив особистий контракт з Манчестер Юнайтед – у Борусії Д він заробляє втричі менше

Такі умови будуть доступні для 20-річного таланта, якщо його трансфер у Манчестер Юнайтед зірветься. Для манкуніанців Джейдон є пріоритетною трансферною ціллю, але вони не готові платити близько 110 млн євро, які вимагають "джмелі" за вінгера.

У минулому сезоні Бундесліги Санчо провів 32 матчі, в яких відзначився 17-ма голами та 16-ма асистами.

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