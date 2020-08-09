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Боруссия Д увеличит зарплату Санчо, если Манчестер Юнайтед не сможет договориться по трансферу вингера

22:39 - Читати українською
Боруссия Д увеличит зарплату Санчо, если Манчестер Юнайтед не сможет договориться по трансферу вингера
Джейдон Санчо / Фото ФК Боруссия Д

Дортмундская Боруссия вознаградит Джейдон Санчо, если он останется в немецком гранде.

Боруссия Д готовит для Джейдона Санчо новый контракт со значительным увеличением зарплаты, сообщает Bild.

Санчо согласовал личный контракт с Манчестер Юнайтед – в Боруссии Д он зарабатывает втрое меньше

Такие условия будут доступны для 20-летнего таланта, если его трансфер в Манчестер Юнайтед сорвется. Для манкунианцев Джейдон является приоритетной трансферной целью, но они не готовы платить около 110 млн евро, которые требуют "шмели" за вингера.

В прошлом сезоне Бундеслиги Санчо провел 32 матча, в которых отметился 17-ю голами и 16-ю ассистами.

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