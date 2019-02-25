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Боруссия Д и Милан нацелились на Деулофеу

21:33 45 Читати українською
Боруссия Д и Милан нацелились на Деулофеу
Жерар Деулофеу / соцсети

Нападающий Уотфорда Жерар Деулофеу попал на радар Боруссии Д и Милана.

Дортмундская Боруссия и Милан хотят подписать форварда Уотфорда Жерара Деулофеу, сообщает Calciomercato.

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Одна из главных звезд "шершней" уже выступал в составе "россонери" во второй половине сезона 2016/17, после чего у него был второй шанс закрепиться в Барселоне.

В сезоне 2018/19 Деулофеу забил 6 голов и отдал 4 ассиста в АПЛ, а Уотфорд занимает 7 строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков.

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