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Борусія Д розгромила Байєр, Уніон Берлін поступився Вердеру, Аугсбург переміг Айнтрахт: 4-й тур Бундесліги, матчі суботи

18:29 8
Борусія Д розгромила Байєр, Уніон Берлін поступився Вердеру, Аугсбург переміг Айнтрахт: 4-й тур Бундесліги, матчі суботи
Борусія Д – Байєр / Фото ФК Борусія Д

Відбулись чергові поєдинки 4-го туру чемпіонату Німеччини.

Бундесліга, 4-й тур

Аугсбург – Айнтрахт – 2:1

Голи: Ріхтер, 35, Нідерлехнер, 43 – Пасієнсія, 73

Борусія Д – Байєр – 4:0

Голи: Пако, 28, Ройс, 51, 90, Геррейеро, 83

Кельн – Борусія М – 0:1

Гол: Плеа, 41

Майнц – Герта – 2:1

Голи: Квайсон, 40, Сен-Жюст, 88 – Груїч, 83

Уніон Берлін – Вердер – 1:2

Голи: Андерсон, 14 (пен.) – Классен, 5, Фюлькруґ, 55

Нереалізований пенальті: Классен (В), 55

Вилучення: Суботіч (У), 89, Шахін, 90+1

Аугсбург вже в першій половині гри двічі вразив ворота Айнтрахта. Після перерви гості зуміли відквитати один м'яч, але зрівняти рахунок їм так і не вдалось.

Дортмундська Борусія познущалась над Байєром, забивши 4 голи без відповіді. Дублем відзначився Марко Ройс.

Борусія М та Майнц здобули мінімальні перемоги над Кельном та Гертою відповідно.

Уніон Берлін та Вердер обмінялись голами вже на старті поєдинку. Гості на 55-й хвилині забили переможний м'яч. Цікаво, що наприкінці зустрічі команди знову вирішили обмніятись, правда цього разу вже червоними картками.

Турнірна таблиця за посиланням.

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