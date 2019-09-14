Боруссия Д разгромила Байер, Унион Берлин уступил Вердеру, Аугсбург победил Айнтрахт: 4-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Состоялись очередные поединки 4-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат, 4-й тур

Аугсбург – Айнтрахт – 2:1

Голы: Рихтер, 35, Нидерлехнер, 43 – Пасиенсия, 73

Боруссия Д – Байер – 4:0

Голы: Пако, 28 Ройс, 51, 90, Геррейеро, 83

Кельн – Боруссия М – 0:1

Гол: Плеа, 41

Майнц – Герта – 2:1

Голы: Квайсон, 40, Сен-Жюст, 88 – Груич, 83

Унион Берлин – Вердер – 1:2

Голы: Андерсон, 14 (пен.) – Классен, 5, Фюлькруг, 55

Нереализованный пенальти: Классен (В), 55

Удаление: Суботич (У), 89, Шахин, 90+1 (В)

Вольфсбург перед матчем с Александрией не смог переиграть Фортуну

Аугсбург уже в первой половине игры дважды поразил ворота Айнтрахта. После перерыва гости сумели отквитать один мяч, но сравнять счет им так и не удалось.

Дортмундская Боруссия поиздевалась над Байером, забив 4 гола без ответа. Дублем отметился Марко Ройс.

Боруссия М и Майнц завоевали минимальные победы над Кельном и Гертой соответственно.

Унион Берлин и Вердер обменялись голами уже на старте поединка. Гости на 55-й минуте забили победный мяч. Интересно, что в конце встречи команды снова решили обменяться, правда на этот раз уже красными карточками.

Турнирная таблица по ссылке.

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