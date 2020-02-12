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Санчо може покинути Борусію Д влітку – Манчестер Юнайтед готує шалену пропозицію

17:20 359 Читать на русском
Санчо може покинути Борусію Д влітку – Манчестер Юнайтед готує шалену пропозицію
Джейдон Санчо / Sky Sports

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо може зробити новий крок у своїй кар'єрі влітку 2020 року.

Манчестер Юнайтед всерйоз налаштований на трансфер Джейдона Санчо влітку, повідомляє Sky Germany з посиланням на Daily Mail.

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Манкуніанці готові запропонувати шалені 142,5 млн євро, аби перебити пропозицію Челсі. Контракт Санчо розрахований до 2022 року.

До слова, Санчо має неймовірну статистику в поточному сезоні за Борусію – за 29 поєдинків англієць записав до свого активу 15 голів та 17 асистів.

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