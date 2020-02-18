Борусія Д – ПСЖ: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Борусія Д приймає ПСЖ в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Борусія Д – ПСЖ

18 лютого, 22:00. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Головний арбітр: Матеу Лаос (Іспанія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Старт плей-офф Ліги чемпіонів потішить великим хітом на атмосферному Сігнал Ідуна Парк. Третя команда Німеччини прямо зараз приймає безапеляційного короля французького футболу та, водночас, велику невдаху найпрестижнішого єврокубка останніх років. Раніше вони провели лише дві очні зустрічі в рамках групового етапу Ліги Європи 2010/11, не виявивши сильнішого (1:1, 0:0), але цього разу повинен залишитись один. За підсумком двох поєдинків, звісно.

Борусія Д – ПСЖ: прогноз на матч плей-офф Ліги чемпіонів

"Джмелі" Люсьєна Фавра подолали значно складніший шлях до вирішальної стадії турніру. Борусія зуміла вийти живою із групи смерті, де також виступали Барселона та міланський Інтер. Дортмунд фінішував другим у запеклій боротьбі (3 перемоги, 1 нічия, 2 поразки). Омріяний квиток до шістнадцятки найкращих було здобуто в останньому турі, після домашнього тріумфу над чеською Славією. Однак, завдячувати потраплянню у плей-офф німецький клуб повинен, насамперед, каталонцям, які фактично другим складом обіграли "нерадзуррі" на Джузеппе Меацца.

ПСЖ пролетів групу, наче недавній шторм "Сіара", який вніс суттєві правки у європейський футбольний календар. 16 очок при 17-ти забитих і двох пропущених – розкішний доробок французького чемпіона. Команда Томаса Тухеля спіткнулась лише на Бернабеу, розписавши результативну нічию з Реалом (2:2). Натомість у Парижі протистояння грандів перетворилось у демонстрацію сили з боку господарів – 3:0. Брюгге та Галатасарай попри достойний спротив очікувано виявились статистами. Проте, справжня перевірка амбіцій катарського дітища розпочнеться якраз сьогодні.

ПСЖ ніяк не може позбутись реноме невдахи весняної стадії ЛЧ. Історичний камбек на Камп Ноу (1:6) або торішній провал проти молодняка Манчестер Юнайтед стали символами європейської ганьби команди в епоху Нассера Аль-Хелаїфі. Парижан наче перемикає у раундах "на вибуття", а скандальний Неймар неодмінно пропускає вирішальні поєдинки через травми. Бразилець не вчиться на власних помилках. Він знову гучно відзначив власний день народження і, за чутками французької преси, травмував ребро. Ней потрапив до заявки, але його участь з перших хвилин – під великим питанням.

Борусія також не хапає зірок з неба у європейських змаганнях. Фінал 2013-го – найбільший успіх "джмелів" за останню декаду. З тієї великої команди Клоппа залишились п’ятеро: Хуммельс, Шмельцер, Піщек, Гьотце та Ройс. Останній, до слова, не зіграє проти ПСЖ. Кришталева зірка Німеччини традиційно лікується. У минулому сезоні дортмундці не впорались з Тоттенхемом – 0:4 за підсумком двох матчів і безславний виліт на стадії 1/8 фіналу.

Щоправда, зараз "чорно-жовті" мають у своєму складі серйозний козир – другого найкращого снайпера поточного розіграшу ЛЧ Ерлінга Холанда. Норвежець, який восени феєрив у складі Зільцбурга (8 голів), поступається лише Лєвандовскі (10) у перегонах бомбардирів. 19-річний вундеркінд готується до першого серйозного іспиту. До нього буде прикута увага усього світу на фоні таких монстрів як Мбаппе, Неймар або Ікарді. Чому б після Ліверпуля не забити ПСЖ?

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Останні результати обох команд на внутрішній арені обіцяють, щонайменше, результативний поєдинок. ПСЖ розписав фантастичну нічию з Ам’єном. Підопічні Тухеля, який два сезони працював з Дортмундом і, напевно, отримає гарячий прийом, пропустили чотири м’ячі, але врятувались навіть без галактичного дуету Неймар-Мбаппе. А ось Борусія розбила на власному полі Айнтрахт. Скільки забили? Чотири, звісно… У дуелі двох настільки результативних клубів з небезгрішною обороною суха нічия вважатиметься злочином.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ройс (стегно), Ділейні (коліно) – Дагба (коліно), Діалло (стегно)

Під питанням: Брандт (щиколотка) – Неймар (ребро), Кімпембе (стегно)

Орієнтовні склади команд

Борусія Д: Буркі, Загаду, Хуммельс, Піщек, Ашраф, Геррейру, Санчо, Джан, Вітсель, Торган Азар, Холанд

ПСЖ: Навас, Меньє, Маркіньйос, Тьягу Сілва, Бернат, Ді Марія, Гуйє, Верратті, Неймар, Ікарді, Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

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