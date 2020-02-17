Борусія Д – ПСЖ: прогноз на матч плей-офф Ліги чемпіонів

Дортмундська Борусія приймає Парі Сен-Жермен в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на гру Борусія Д – ПСЖ, підкаже "Футбол 24".

Матч Борусія Д – ПСЖ відбудеться 18 лютого в Дортмунді на Вестфаленштадіоні. Початок гри о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Борусія Д – ПСЖ, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

У першому поєдинку двоматчевого протистояння незначним фаворитом виступає ПСЖ. Фахівці Bwin перемогу французів оцінюють коефіцієнтом 2.25. На думку букмекерів, Борусії не допоможуть рідні стіни – на виграш німецької команди можна поставити за 2.85. Нічия – 3.9.

Авторитетна контора William Hill солідарна з колегами, але відводить Дортмунду більші шанси. Домашній успіх "джмелів" презентований коефіцієнтом 2.8, а ймовірна перемога гостей котується тими ж 2.25. Тоді як нічия – 3.8.

Обидві команди грають у яскравий відкритий футбол, тому матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити з низьким коефіцієнтом 1.42, а на відповідний тотал менше – за 2.7.

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