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Неймар ризикує продовжити своє "прокляття" 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – Тухель шокував новинами про стан бразильця

00:24 246 Читать на русском
Неймар ризикує продовжити своє "прокляття" 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – Тухель шокував новинами про стан бразильця
Неймар / Reuters

Участь нападника ПСЖ Неймара у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд залишається під питанням.

 

Головний тренер парижан Томас Тухель висловив сумніви щодо фізичного стану бразильця.

Борусія Дортмунд втратила ще одного лідера на матч проти ПСЖ

"Я не можу запевнити, що він точно гратиме проти Борусії Дортмунд (18 лютого – прим.). Ми обговоримо і приймемо рішення в п'ятницю, це найпізніший час для цього. Ми не можемо ризикувати його здоров'ям. Проти Ам'єна його не буде, це точно", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, у Неймара вже склалося своєрідне "прокляття" на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Бразилець зазнав травми у першому матчі проти Реала в сезоні 2017/18, у другому не зіграв. Також найдорожчий футболіст світу пропустив обидва поєдинки проти Манчестер Юнайтед на цій стадії у минулій кампанії. Варто зауважити, що в обох випадках ПСЖ вилітав з турніру.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Томас Тухель Томас Тухель Борусія Дортмунд - ПСЖ
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