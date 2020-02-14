Неймар ризикує продовжити своє "прокляття" 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – Тухель шокував новинами про стан бразильця

Участь нападника ПСЖ Неймара у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд залишається під питанням.

Головний тренер парижан Томас Тухель висловив сумніви щодо фізичного стану бразильця.

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"Я не можу запевнити, що він точно гратиме проти Борусії Дортмунд (18 лютого – прим.). Ми обговоримо і приймемо рішення в п'ятницю, це найпізніший час для цього. Ми не можемо ризикувати його здоров'ям. Проти Ам'єна його не буде, це точно", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, у Неймара вже склалося своєрідне "прокляття" на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Бразилець зазнав травми у першому матчі проти Реала в сезоні 2017/18, у другому не зіграв. Також найдорожчий футболіст світу пропустив обидва поєдинки проти Манчестер Юнайтед на цій стадії у минулій кампанії. Варто зауважити, що в обох випадках ПСЖ вилітав з турніру.

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