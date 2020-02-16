Божевільна перестрілка з вісьмома голами у відеоогляді матчу Ам'єн – ПСЖ

ПСЖ сенсаційно не зміг впоратися з Ам'єном (4:4) у 25 турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Аутсайдер чемпіонату сповна скористався провалами оборони парижан, відвантаживши три голи ще у першому таймі. Еррера встиг скоротити відставання, давши надію на камбек після перерви.

ПСЖ без Неймара і Мбаппе втратив очки у шаленому матчі камбеків – 17-річний захисник ледь не став героєм Парижа

Команда Тухеля влаштувла справжній штурм воріт суперника, а головною зброєю стали кутові. Юний захисник Куассі двічі залишався без опіки в серці штрафного майданчика – 3:3. Ікарді замкнув зручний пас на порожні ворота і, здавалося, поховав надії Ам'єна на здобуття очок. Втім, скромні господарі також показали свій характер. Гірассі оформив дубль у компенсований час і врятував нічию для своєї команди.