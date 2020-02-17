Фавр запевнив у готовності Холанда до протистояння з ПСЖ

Керманич дортмундської Борусії Люсьєн Фавр поспілкувався із журналістами напередодні першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького Парі Сен-Жермен.

"Під час підготовки до цього поєдинку ми переглянули кілька матчів ПСЖ. Проаналізували гру його футболістів, і ми готові до зустрічі з ними.

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Це дуже небезпечна команда, що продемонструвала в своїй групі набагато кращий за Реал результат. Цим усе сказано. Зрештою, все залежить від нашої гри.

Звичайно, виступи за Борусію будуть чимось новим для Ерлінга Холанда, але в цьому сезоні він уже грав у Лізі чемпіонів із Зальцбургом, тому, думаю, що йому не знадобиться багато часу, щоб повністю тут освоїтися", – цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч Борусія Д – ПСЖ відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Сігнал Ідуна Парк. Початок поєдинку о 22:00.

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