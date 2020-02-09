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Команди українців в Бельгії не зіграють через стихію – Бундесліга також втратила один матч

11:27 142 Читать на русском
Команди українців в Бельгії не зіграють через стихію – Бундесліга також втратила один матч
Негода не дозволить Брюгге зіграти в неділю / Фото з відкритих джерел

Негода не дозволить глядачам традиційно насолоджуватись недільними поєдинками у кількох європейських чемпіонатах.

Федерації футболу Бельгії та Нідерландів вирішили скасувати всі матчі, заплановані на неділю, повідомляють офіційні сайти турнірів. Причиною такого рішення став шторм "Сіара", який насувається на Європу. За прогнозами погоди, очікуються сильні дощі та пориви вітру до 120 км/год і, як наслідок, безпека вболівальників та гравців не може бути гарантована.

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У Бельгії скасовані ігри першого і другого дивізіонів. Зокрема в Лізі Жупіле перенесені поєдинки: Стандард – Брюгге, Антверпен – Генк і Беверен – Кортрейк.

У Нідерландах глядачі в неділю не зможуть спостерігати за матчами: Утрехт – Аякс, АЗ – Фейєноорд, Спарта – Ден Гааг і Еммен – Твенте. Нові дата проведення зустрічей будуть оголошені пізніше.

До слова, матч 21-го туру Бундесліги Борусія Менхенгладбах – Кельн також скасований через погодні умови. Причиною скасування гри став потужний циклон "Сабіна", що насувається на Німеччину.

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