Борусія Д – Айнтрахт – 4:0 – відео голів та огляд матчу

У 22-му турі Бундесліги дортмундська Борусія розтрощила Айнтрахт. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

В середині першого тайму Лукаш Піщек потужно пробив з лінії штрафного майданчика у правий нижній кут воріт і відкрив рахунок у матчі. Гості твердо вирішили відігратись після відпочинку, однак отримали у свої ворота ще один гол – Джейдон Санчо увірвався на лівий край штрафного і пробив під ближню стійку.

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Вже за чотири хвилини своє слово сказав найкращий гравець січня у Бундеслізі Ерлінг Холанд, замкнувши простріл Хакімі на лінію воротарського. А під кінець матчу масну крапку поставив Рафаел Геррейро, завдавши удару метрів з 25-ти точно у правий кут воріт.

Як наслідок, Борусія Д набрала 42 очки, наблизившись до першої позиції на відстань одного залікового балу. Айнтрахт, маючи всього 28 пунктів у активі, залишився на дев'ятій сходинці.

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