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Борусія Д – Айнтрахт – 4:0 – відео голів та огляд матчу

15 лютого 10:33 860 Читать на русском
Борусія Д – Айнтрахт – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Борусія Д – Айнтрахт – 4:0 / Твіттер ФК Борусія Д

У 22-му турі Бундесліги дортмундська Борусія розтрощила Айнтрахт. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

33’ Лукаш Піщек
50’ Джейдон Санчо
54’ Ерлінг Холанд
74’ Рафаел Геррейро
 
33’ Лукаш Піщек
50’ Джейдон Санчо
54’ Ерлінг Холанд
74’ Рафаел Геррейро

В середині першого тайму Лукаш Піщек потужно пробив з лінії штрафного майданчика у правий нижній кут воріт і відкрив рахунок у матчі. Гості твердо вирішили відігратись після відпочинку, однак отримали у свої ворота ще один гол – Джейдон Санчо увірвався на лівий край штрафного і пробив під ближню стійку.

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Вже за чотири хвилини своє слово сказав найкращий гравець січня у Бундеслізі Ерлінг Холанд, замкнувши простріл Хакімі на лінію воротарського. А під кінець матчу масну крапку поставив Рафаел Геррейро, завдавши удару метрів з 25-ти точно у правий кут воріт.

Як наслідок, Борусія Д набрала 42 очки, наблизившись до першої позиції на відстань одного залікового балу. Айнтрахт, маючи всього 28 пунктів у активі, залишився на дев'ятій сходинці.

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