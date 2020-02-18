Боруссия Д – ПСЖ: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Боруссия Д принимает ПСЖ в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Боруссия Д – ПСЖ

18 февраля, 22:00. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Главный арбитр: Матеу Лаос (Испания)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Старт плей-офф Лиги чемпионов порадует большим хитом на атмосферном Сигнал Идуна Парк. Третья команда Германии прямо сейчас принимает безапелляционного короля французского футбола и одновременно большого неудачника самого престижного еврокубка последних лет. Ранее они провели всего две очные встречи в рамках группового этапа Лиги Европы 2010/11, не определив сильнейшего (1:1, 0:0), но на этот раз должен остаться только один. По итогам двух поединков, конечно.

Боруссия Д – ПСЖ: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

"Шмели" Люсьена Фавра преодолели более сложный путь к решающей стадии турнира. Боруссия сумела выбраться живым из группы смерти, где также выступали Барселона и миланский Интер. Дортмунд финишировал вторым в упорной борьбе (3 победы, 1 ничья, 2 поражения). Желанный билет в плей-офф было добыто в последнем туре, после домашнего триумфа над чешской Славией. Однако, благодарить за попадание в плей-офф немецкий клуб должен, прежде всего, каталонцев, которые фактически вторым составом обыграли "нерадзурри" на Джузеппе Меацца.

ПСЖ пролетел группу, как недавний шторм "Сиара", который внес существенные правки в европейский футбольный календарь. 16 очков при 17-ти забитых и двух пропущенных – роскошный показатель французского чемпиона. Команда Томаса Тухеля споткнулась только на Бернабеу, расписав результативную ничью с Реалом (2:2). Зато в Париже противостояние грандов превратилось в демонстрацию силы со стороны хозяев – 3:0. Брюгге и Галатасарай несмотря на достойное сопротивление ожидаемо оказались статистами. Однако, настоящая проверка амбиций катарского детища начнется как раз сегодня.

ПСЖ никак не может избавиться от реноме неудачника весенней стадии ЛЧ. Исторический камбэк на Камп Ноу (1:6) или прошлогодний провал против молодняка Манчестер Юнайтед стали символами европейского позора команды в эпоху Нассера Аль-Хелаифи. Парижан как будто переключает в раундах "на выбывание", а скандальный Неймар непременно пропускает решающие поединки из-за травмы. Бразилец не учится на собственных ошибках. Он снова громко отметил свой день рождения и, по слухам французской прессы, травмировал ребро. Ней попал в заявку, но его участие с первых минут – под большим вопросом.

Боруссия тоже не хватает звезд с неба в европейских соревнованиях. Финал 2013 года – крупнейший успех "шмелей" за последнюю декаду. С этой великой команды Клоппа остались пятеро: Хуммельс, Шмельцер, Пищек, Гетце и Ройс. Последний, к слову, не сыграет против ПСЖ. Хрустальная звезда Германии традиционно лечится. В прошлом сезоне дортмундцы не справились с Тоттенхэмом – 0:4 по сумме двух матчей и бесславный вылет на стадии 1/8 финала.

Правда, сейчас "черно-желтые" имеют в своем составе серьезный козырь – второго лучшего снайпера текущего розыгрыша ЛЧ Эрлинга Холланда. Норвежец, который осенью феерил в составе Зильцбурга (8 голов), уступает только Левандовски (10) в гонке бомбардиров. 19-летний вундеркинд готовится к первому серьезному экзамену. К нему будет приковано внимание всего мира на фоне таких монстров как Мбаппе, Неймар или Икарди. Почему бы после Ливерпуля не забить и ПСЖ?

Фавр заверил в готовности Холанда к противостоянию с ПСЖ

Последние результаты обеих команд на внутренней арене обещают как минимум результативный поединок. ПСЖ расписал фантастическую ничью с Амьеном. Подопечные Тухеля, который два сезона работал с дортмундцами и, наверное, получит горячий прием, пропустили четыре мяча, но спаслись даже без галактического дуэта Неймар-Мбаппе. А вот Боруссия разбила на своем поле Айнтрахт. Сколько забили? Четыре, конечно... В дуэли двух столь результативных клубов с небезгрешный обороной сухая ничья будет считаться преступлением.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ройс (бедро), Дилэйни (колено) – Дагба (колено), Диалло (бедро)

Под вопросом: Брандт (лодыжка) – Неймар (ребро), Кимпембе (бедро)

Ориентировочные составы команд

Боруссия Д: Бурки, Загаду, Хуммельс, Пищек, Ашраф, Геррейру, Санчо, Джан, Витсель, Торган Азар, Холланд

ПСЖ: Навас, Менье, Маркиньос, Тьягу Силва, Бернат, Ди Мария, Гуйе, Верратти, Неймар, Икарди, Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

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