Борусія Д продовжила контракт з основним голкіпером

Роман Буркі продовжить захищати кольори "джмелів" ще 3 сезони.

Дортмундська Борусія оголосила про підписання нової угоди з Романом Буркі. 29-річний швейцарець продовжить виступи на Сігнал Ідуна Парк до 30 червня 2023-го, інформує офіційний Twitter Борусії Д.

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Буркі перейшов у Борусію влітку 2015 року із Фрайбурга за 3,5 млн євро та практично одразу став основним голкіпером "джмелів". У поточному сезоні провів 37 матчів у всіх турнірах, пропустив 47 голів, а ще 14 разів зберіг свої ворота "сухими". До переходу у Фрайбург воротар виступав у Швейцарії за Янг Бойз, Грассхопперс та низку інших місцевих клубів.

За 2 тури до фінішу Бундесліги Борусія Д посідає друге місце, випереджаючи РБ Лейпциг на 3 пункти. В наступному турі команди зустрінуться між собою.

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