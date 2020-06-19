Боруссия Д продлила контракт с основным голкипером

Роман Бурки продолжит защищать цвета "шмелей" еще 3 сезона.

Дортмундская Боруссия объявила о подписании нового соглашения с Романом Бурки. 29-летний швейцарец продолжит выступления на Сигнал Идуна Парк до 30 июня 2023-го, информирует официальный Twitter Боруссии Д.

Ройс уже тренируется с Боруссией Д – раньше на звезде ставили крест до конца сезона

Бурки перешел в Боруссию летом 2015 года из Фрайбурга за 3,5 млн евро и практически сразу стал основным голкипером "шмелей". В текущем сезоне провел 37 матчей во всех турнирах, пропустил 47 голов, а еще 14 раз сохранил свои ворота "сухими". До перехода в Фрайбург вратарь выступал в Швейцарии за Янг Бойз, Грассхопперс и ряд других местных клубов.

За 2 тура до финиша Бундеслиги Боруссия Д занимает второе место, опережая РБ Лейпциг на 3 пункта. В следующем туре команды встретятся между собой.

Камбек Ярмоленка і Маліновського, дербі Ліверпуля, екзамен Барселони та Моурінью проти Ман Юнайтед – топ-матчі вікенду