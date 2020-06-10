Ройс вже тренується з Борусією Д – раніше на зірці ставили хрест до кінця сезону

Стан форварда дортмундської Борусії Марко Ройса не такий поганий, як вважалося раніше.

Капітан "джмелів" вже займався разом з командою, інформує офіційний Twitter клубу.

Борусія Д знайшла нового тренера – він створив головне відкриття сезону в Лізі чемпіонів

Ройс не виходив на поле з початку лютого. ЗМІ припустили, що травма 31-річного німця надто серйозна і він вилетів до кінця сезону. Втім, фотографії показують, що лідер Борусії відновився та має всі шанси допомогти команді – до завершення Бундесліги залишилось 4 тури.

Зазначимо, що Ройс провів у складі дортмундців 26 поєдинків у поточному сезоні, записавши до свого активу 12 голів та 7 асистів.

Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логіки