Юліан Райкхофф повернувся в рідний Аякс, який його виховав. Про це інформує офіційний сайт амстердамського клубу. Він підписав контракт до 2027 року з можливістю продовження угоди ще на один рік. Згідно з Voetbal International, Аякс заплатив дортмундській Борусії 1,5 млн євро. Також "джмелі" можуть разраховувати на бонуси залежно від успішності виступів форварда в новій команді, а також на відсоток із подальшого перепродажу гравця.

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За словами директора Аякса Кельвіна де Ланга, свої перші матчі в Амстердамі Юліан проведе у складі молодіжної команди "червоно-білих". У клубі не хочуть вимагати від 19-річного таланту всього й одразу і мають намір дозволити йому поступовий розвиток.

Райкхофф перебував у системі Аякса із семирічного віку і провів у клубі дев'ять років. У 2021 році він перейшов у Борусію і добре зарекомендував себе в Юнацькій Лізі чемпіонів. У трьох останніх кампаніях турніру він забив за "джмелів" 13 голів – більше, ніж будь-який інший гравець за цей період.

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