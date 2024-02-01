Юлиан Райкхофф вернулся в родной Аякс, который его воспитал. Об этом информирует официальный сайт амстердамского клуба. Он подписал контракт до 2027 года с возможностью продления соглашения ещё на один год. Согласно Voetbal International, Аякс заплатил дортмундской Боруссии 1,5 млн евро. Также "шмелям" полагаются бонусы в зависимости от успешности выступлений форварда в новой команде, а также процент с последующей перепродажи игрока.

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По словам директора Аякса Кельвина де Ланга, свои первые матчи в Амстердаме Юлиан проведёт в составе молодёжной команды "красно-белых". В клубе не хотят требовать от 19-летнего таланта всего и сразу и намерены позволить ему постепенное развитие.

Райкхофф находился в системе Аякса с семилетнего возраста и провёл в клубе девять лет. В 2021 году он перешёл в Боруссию и хорошо зарекомендовал себя в Юношеской Лиге чемпионов. В трёх последних кампаниях турнира он забил за "шмелей" 13 голов – больше, чем любой другой игрок за этот период.

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