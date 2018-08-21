Борусія Д планує здійснити трансфер Алькасера

Нападник Барселони Пако Алькасер може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Дортмундська Борусія оцінює можливість підписання форварда Барселони Пако Алькасера, повідомляє L'Équipe.

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За інформацією видання, керівництво "джмелів" зробило Алькасера пріоритетною трансферною ціллю. Борусія сподівається оформити перехід до закриття трансферного вікна.

Зазначається, що сам гравець не проти змінити команду, оскільки тренерський штаб "блаугранас" на нього не розраховує.

У минулому сезоні Пако Алькасер провів 23 поєдинки за Барселону, в яких забив сім м'ячів і зробив чотири асисти.

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