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Борусія Д планує здійснити трансфер Алькасера

11:49 218 Читать на русском
Борусія Д планує здійснити трансфер Алькасера
Пако Алькасер / фото із соцмереж

Нападник Барселони Пако Алькасер може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Дортмундська Борусія оцінює можливість підписання форварда Барселони Пако Алькасера, повідомляє L'Équipe.

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За інформацією видання, керівництво "джмелів" зробило Алькасера пріоритетною трансферною ціллю. Борусія сподівається оформити перехід до закриття трансферного вікна.

Зазначається, що сам гравець не проти змінити команду, оскільки тренерський штаб "блаугранас" на нього не розраховує.

У минулому сезоні Пако Алькасер провів 23 поєдинки за Барселону, в яких забив сім м'ячів і зробив чотири асисти.

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