Боруссия Д планирует осуществить трансфер Алькасера

Нападающий Барселоны Пако Алькасер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
Дортмундская Боруссия оценивает возможность подписания форварда Барселоны Пако Алькасера, сообщает L'Équipe.
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По информации издания, руководство "шмелей" сделало Алькасера приоритетной трансферной целью. Боруссия надеется оформить переход до закрытия трансферного окна.
Отмечается, что сам игрок не против сменить команду, поскольку тренерский штаб "блаугранас" на него не рассчитывает.
В прошлом сезоне Пако Алькасер провел 23 поединка за Барселону, в которых забил семь мячей и сделал четыре ассиста.
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