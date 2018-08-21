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Боруссия Д планирует осуществить трансфер Алькасера

11:51 15 Читати українською
Боруссия Д планирует осуществить трансфер Алькасера
Пако Алькасер / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Пако Алькасер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Дортмундская Боруссия оценивает возможность подписания форварда Барселоны Пако Алькасера, сообщает L'Équipe.

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По информации издания, руководство "шмелей" сделало Алькасера ​​приоритетной трансферной целью. Боруссия надеется оформить переход до закрытия трансферного окна.

Отмечается, что сам игрок не против сменить команду, поскольку тренерский штаб "блаугранас" на него не рассчитывает.

В прошлом сезоне Пако Алькасер провел 23 поединка за Барселону, в которых забил семь мячей и сделал четыре ассиста.

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