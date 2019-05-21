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Борусія Д офіційно підписала захисника збірної Німеччини Шульца

13:08 960 Читать на русском
Борусія Д офіційно підписала захисника збірної Німеччини Шульца
Шульц перейшов у Борусію Д / Твіттер ФК Борусія Д

Захисник збірної Німеччини Ніко Шульц офіційно перейшов в дортмундську Борусію.

Лівий захисник збірної Німеччини Ніко Шульц підписав з Борусією Д контракт терміном до літа 2024 року, передає офіційний сайт дортмундців.

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Повідомлялося, що угода оцінюється в 27 мільйонів євро, офіційно сторони не розкривають деталі переходу.

В минулому сезоні Ніко Шульц провів у складі Хоффенхайма 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 9 асистами.

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