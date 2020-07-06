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Борусія Д може переманити чергового таланта з АПЛ

6 липня 15:57 - Читать на русском
Борусія Д може переманити чергового таланта з АПЛ
Бен Годфрі (ліворуч) / Reuters

Дортмундська Борусія проявляє інтерес до оборонця аутсайдера чемпіонату Англії Норвіча – Бена Годфрі.

"Джмелі" готують пропозицію про купівлю центрбека, повідомляє The Sun.

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На трансфер Годфрі Борусія Д нібито готова витратити 25 млн фунтів. Оборонець, який також може зіграти опорника, вразив скаутів дортмундців і може перебратися до Бундесліги вже в найближче трансферне вікно. Посприяти переходу 22-річного виконавця, яким цікавились лондонські Тоттенхем і Арсенал, може виліт Норвіча з АПЛ.

До слова, в нинішньому сезоні Бен Годфрі провів 28 матчів у всіх турнірах.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
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