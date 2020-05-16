Борусія Д дала карт-бланш гравцям щодо участі в рестарті Бундесліги

Керівництво дортмундської Борусії не примушуватиме гравців першої команди до участі в матчах німецької Бундесліги після відновлення сезону.

"Якщо футболіст має сумніви або побоюється ситуації, що склалася, клуб надасть йому свободу дій – грати чи ні.

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У мене склалося враження, що всі щасливі від можливості знову грати у футбол. Кожен прагне цього", – цитує спортивного директора "джмелів" Цорка kicker.

Нагадаємо, що німецька Бундесліга відновить сезон уже в суботу, 16 травня. Дортмундська Борусія у першому ж матчі поміряється силами з гельзенкірхенським Шальке в Рурському дербі. Початок поєдинку о 16:30.

На вимушену паузу в березні дортмундці пішли на 2-му місці в чемпіонаті. Відставання від мюнхенської Баварії, яка йде першою, складає 4 пункти. Натомість Шальке – 6-й.

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