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Борусія Д дала карт-бланш гравцям щодо участі в рестарті Бундесліги

10:32 76 Читать на русском
Борусія Д дала карт-бланш гравцям щодо участі в рестарті Бундесліги
Санчо та Цорк / TF-Images

Керівництво дортмундської Борусії не примушуватиме гравців першої команди до участі в матчах німецької Бундесліги після відновлення сезону.

 

"Якщо футболіст має сумніви або побоюється ситуації, що склалася, клуб надасть йому свободу дій – грати чи ні.

Продовжити справу Коноплянки та стримати ідеального Холанда – Шальке спробує знову приголомшити Дортмунд

У мене склалося враження, що всі щасливі від можливості знову грати у футбол. Кожен прагне цього", – цитує спортивного директора "джмелів" Цорка kicker.

Нагадаємо, що німецька Бундесліга відновить сезон уже в суботу, 16 травня. Дортмундська Борусія у першому ж матчі поміряється силами з гельзенкірхенським Шальке в Рурському дербі. Початок поєдинку о 16:30.

На вимушену паузу в березні дортмундці пішли на 2-му місці в чемпіонаті. Відставання від мюнхенської Баварії, яка йде першою, складає 4 пункти. Натомість Шальке – 6-й.

Баварія розкішна, але титул їй не гарантований, конкурент має козирі. Детальний гайд по Бундеслізі – головній лізі світу

blog_ava
Продовжити справу Коноплянки та стримати ідеального Холанда – Шальке спробує знову приголомшити Дортмунд
08:00
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Теги
коронавірус Борусія Дортмунд - Шальке Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Міхаель Цорк
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