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Боруссия Д дала карт-бланш игрокам на участие в рестарте Бундеслиги

10:32 28 Читати українською
Боруссия Д дала карт-бланш игрокам на участие в рестарте Бундеслиги
Санчо и Цорк / TF-Images

Руководство дортмундской Боруссии не будет принуждать игроков первой команды к участию в матчах немецкой Бундеслиги после возобновления сезона.

 

"Если футболист сомневается или боится сложившейся ситуации, клуб предоставит ему свободу действий – играть или нет.

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У меня сложилось впечатление, что все счастливы от возможности снова играть в футбол. Каждый стремится к этому", – цитирует спортивного директора "шмелей" Цорка kicker.

Напомним, что немецкая Бундеслига возобновит сезон уже в субботу, 16 мая. Дортмундская Боруссия в первом же матче сойдется в Рурском дерби с гельзенкирхенским Шальке. Начало поединка в 16:30.

На вынужденную паузу в марте дортмундцы ушли на 2-м месте в чемпионате. Отставание от мюнхенской Баварии, идущей первой, составляет 4 пункта. В свою очередь Шальке – 6-й.

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коронавирус Боруссия Дортмунд - Шальке Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Михаэль Цорк
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