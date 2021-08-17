Борусія Д – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Німеччини
20:40 - Читать на русском
Дортмундська Борусія та мюнхенська Баварія поміряються силами в битві за Суперкубок. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок Німеччини-2021 Борусія Д – Баварія розпочнеться о 21:30 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі доступна на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Борусія Д:
Баварія:
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