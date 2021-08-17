Боруссия Д – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча за Суперкубок Германии
20:42 - Читати українською
Дортмундская Боруссия и мюнхенская Бавария померяются силами в битве за Суперкубок. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок Германии-2021 Боруссия Д – Бавария начнётся в 21:30 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Боруссия Д:
Бавария:
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