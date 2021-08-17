"Думаю, Холанд та Мбаппе будуть домінувати у світовому футболі в найближчі роки. Потрібно почекати і подивитися, куди Холанд перейде після цього сезону.

Борусія Д розвіяла чутки про трансфер Холанда

У Реала і Барселони фінансові проблеми, тому я припускаю, що він поїде в Англію. Його батько теж там грав. Я прекрасно можу уявити Холанда у Ліверпулі. Швидше за все, він продовжить кар'єру в Англії, а не в Іспанії або Італії", – цитує слова Румменігге Sport1.

Чинний контракт Ерлінга з дортмундською Борусією розрахований до літа 2024-го. У минулому сезоні Бундесліги Холанд провів 28 матчів та забив 27 м'ячів.

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