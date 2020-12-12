В рамках 11-го туру чемпіонату Німеччини було проведено п'ять матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 11-й тур

Борусія Д – Штутгарт – 1:5

Голи: Рейна, 39 – Вамангітука, 26 (пен), 53, Фьорстер, 60, Кулібалі, 63, Гонсалес, 90+1

Борусія М – Герта – 1:1

Голи: Емболо, 70 – Гендузі, 47

Майнц – Кельн – 0:1

Голи: Реджбецай, 55

Вилучення: Дуда, 76 (Кельн, друга жовта)

РБ Лейпциг – Вердер – 2:0

Голи: Забітцер, 26 (пен), Ольмо, 41

Фрайбург – Армінія – 2:0

Голи: Гріфо, 79, Чон, 90+1

Уніон Берлін – Баварія – початок о 19:30

Центральним матчем дня у Німеччині стала зустріч на Вестфаленштадіоні між Борусією Д та Штутгартом. Дортмундці в останніх двох турах примудрилися програти Кельну та розділили очки з Айнтрахтом, тож сьогодні очікувався дуже злий футбол від "джмелів" – втім, на 26-й хвилині вони пропустили з пенальті, який реалізував Вамангітука. Красивий гол Рейни зрівняв рахунок на 39-й, однак по перерві з господарями сталася справжня катастрофа.

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На 52-й хвилині Вамангітука отримав простріл від Мангаля й розстріляв ворота з центру штрафного – 1:2. На 60-й Фьорстер опинився між двома захисниками, отримав пас від Соси й спокійно переграв Бюркі – 1:3. Ще за три хвилини Кулібалі отримав передачу по правому флангу від Вамангітуки, хитнув захисника на краю карного майданчика й пробив у дальній кут – 1:4. Добив же Борусію Гонсалес, який у компенсований час реалізував вихід віч-на-віч – 1:5. Таким чином, Дортмунд впав на п'яту сходинку в турнірній таблиці, а Штутгарт піднявся на шосту.

Ґладбаська Борусія продовжила чергувати результати. Після нічиїх та поразок підопічні Марко Розе тиждень тому знищили Шальке, потім безвольно програли Реалу, а тепер розписали нічию з Гертою у рідних стінах – причому берлінці ще й першими відкрили рахунок (на 47-й хвилині відзначився Гендузі). Господарі відігралися на 70-й внаслідок ефектної комбінації, в завершенні якої Емболо забивав з метру – 1:1. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. "Жеребці" впали на сьоме місце.

РБ Лейпциг не відчув жодних проблем з Вердером, оформивши перемогу в першому таймі. На 26-й хвилині господарів ударом з пенальті вивів вперед австрієць Забітцер, а на 41-й Ольмо подвоїв перевагу – він прокинув м'яч повз захисника на лінії штрафного й прошив Павленку. 2:0. Більше голів команди не забивали. РБ Лейпциг набрав 24 очки й очолив турнірну таблицю.

У інших зустрічах Фрайбург впевнено переміг Армінію (2:0), а Кельн на виїзді у меншості зумів перемогти Майнц – "цапи" забили двічі, але перший гол скасували через офсайд.

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