Боруссия Д без шансов уступила Штутгарту в рамках рамках 11-го тура чемпионата Германии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Шмели" должны адаптироваться к игре без своего главного бомбардира. Эрлинг Холанд до сих пор находится в клубном лазарете. Без норвежца у Боруссии огромные проблемы.

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В матче против Штутгарта команды обменялись голами в первом тайме, а после перерыва Боруссия посыпалась. "Швабы" закатили в ворота Бурки еще четыре мяча, а пропустили лишь раз, да и то этот гол был отменен из-за офсайда.

Боруссия продолжила серию без побед до трех матчей и продолжает находиться на пятом месте в турнирной таблице. Штутгарт сократил отставание от "шмелей" до двух пунктов.

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