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Борусія Д – Баварія: стартові склади на матч Бундесліги

18:35 808 Читать на русском
Борусія Д – Баварія: стартові склади на матч Бундесліги
Борусія Д – Баварія: онлайн-відеотрансляція матчу Бундесліги / bundesliga.com

Дортмундська Борусія та мюнхенська Баварія зустрічаються в центральному матчі першого кола Бундесліги. Тренери визначилися зі стартовими складами. Пряма відеотрансляція поєдинку буде доступна у цій новині на сайті "Футбол 24".

Лідер Бундесліги дортмундська Борусія на власному полі приймає головного конкурента у боротьбі за титул мюнхенську Баварію. Дер Классікер розпочнеться о 19.30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Стартові склади

Борусія Д: Хітц – Піщек, Аканджі, Загаду, Хакімі – Вітсель, Вайгль – Бруун Ларсен, Ройс, Санчо – Гьотце.

Запасні: Ельшлєгель, Геррейру, Топрак, Дауд, Пулішіч, Делані, Алькасер.

Баварія: Нойєр – Кімміх, Хуммельс, Боатенг, Алаба – Мартінес – Гнабрі, Горецка, Мюллєр, Рібері – Лєвандовскі.

Запасні: Ульрайх, Вагнер, Зюле, Хамес, Рафінья, Вілл, Санчеш.

Пряму відеотрансляцію матчу Борусія Д – Баварія від MEGOGO ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині:

Німеччина11 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Баварія: Субота 10 листопада 2018

Борусія Дортмунд
до матчу
38
сек
Баварія
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