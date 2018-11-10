Борусія Д – Баварія: стартові склади на матч Бундесліги

Дортмундська Борусія та мюнхенська Баварія зустрічаються в центральному матчі першого кола Бундесліги. Тренери визначилися зі стартовими складами. Пряма відеотрансляція поєдинку буде доступна у цій новині на сайті "Футбол 24".

Лідер Бундесліги дортмундська Борусія на власному полі приймає головного конкурента у боротьбі за титул мюнхенську Баварію. Дер Классікер розпочнеться о 19.30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікенду

Стартові склади

Борусія Д: Хітц – Піщек, Аканджі, Загаду, Хакімі – Вітсель, Вайгль – Бруун Ларсен, Ройс, Санчо – Гьотце.

Запасні: Ельшлєгель, Геррейру, Топрак, Дауд, Пулішіч, Делані, Алькасер.

Баварія: Нойєр – Кімміх, Хуммельс, Боатенг, Алаба – Мартінес – Гнабрі, Горецка, Мюллєр, Рібері – Лєвандовскі.

Запасні: Ульрайх, Вагнер, Зюле, Хамес, Рафінья, Вілл, Санчеш.

Пряму відеотрансляцію матчу Борусія Д – Баварія від MEGOGO ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині: