Боруссия Д – Бавария: онлайн-трансляция матча

Дортмундская Боруссия и мюнхенская Бавария встречаются в центральном матче первого круга Бундеслиги. Тренеры определились со стартовыми составами. Прямая видеотрансляция поединка будет доступна в этой новости на сайте "Футбол 24".

Лидер Бундеслиги дортмундская Боруссия на своем поле принимает главного конкурента в борьбе за титул мюнхенскую Баварию. Дер Классикер начнется в 19.30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Cтартовые составы

Боруссия Д: Хитц – Пищек, Аканджи, Загаду, Хакими – Витсель, Вайгль – Бруун Ларсен, Ройс, Санчо – Гетце.

Запасные: Эльшлегель, Геррейру, Топрак, Дауд, Пулишич, Дэлани, Алькасер.

Бавария: Нойер – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба – Мартинес – Гнабри, Горецка, Мюллер, Рибери – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Вагнер, Зюле, Хамес, Рафинья, Вилл, Санчеш.

Прямую видеотрансляцию матча Боруссия Д – Бавария от MEGOGO вы можете просмотреть непосредственно в этой новости: