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"Борусія – як Ліверпуль, возвеличувати Манчестер Юнайтед немає причин", – Джан порадив Санчо відмовити "дияволам"

10:24 160 Читать на русском
"Борусія – як Ліверпуль, возвеличувати Манчестер Юнайтед немає причин", – Джан порадив Санчо відмовити "дияволам"
Джан і Клопп

Німецький хавбек Емре Джан розповів про схожість колишнього та нинішнього своїх клубів, а також опустив МЮ.

"Коли я взимку перейшов у Дортмунд, відразу побачив, наскільки Борусія схожа на Ліверпуль. Клуби дуже подібні: сімейна атмосфера, унікальні вболівальники. Ще один важливий нюанс – і там, і там обожнюють Юргена Клоппа.

Я б ніколи не грав за Манчестер Юнайтед. Серце ніколи не дозволить мені так вчинити. Їхнє протистояння з Ліверпулем дуже потужне.

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Не бачу причин возвеличувати Манчестер Юнайтед над Борусією. Ні у футбольному плані, ні в плані медійної привабливості. Я казав Санчо залишатися в Дортмунді та довічно грати пліч-о-пліч", – сказав Джан в інтерв'ю Sport Bild.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед активно торгує Джейдона Санчо та вважається фаворитом у боротьбі за талановитого вінгера.

Емре Джан грав за Ліверпуль з 2014-го по 2018-й, де перетнувся з Юргеном Клоппом. Потім транзитом через Ювентус німець повернувся в Бундеслігу, підсиливши дортмундську Борусію.

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Теги
Англія Джейдон Санчо Джейдон Санчо Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Емре Джан Емре Джан Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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