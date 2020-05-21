"Боруссия – как Ливерпуль, превозносить Манчестер Юнайтед нет причин", – Джан посоветовал Санчо отказать "дьяволам"

Немецкий хавбек Эмре Джан рассказал о сходстве бывшего и нынешнего своих клубов, а также опустил МЮ.

"Когда я зимой перешел в Дортмунд, сразу увидел, насколько Боруссия похожа на Ливерпуль. Клубы очень схожи: семейная атмосфера, уникальные болельщики. Еще один важный нюанс – и там, и там обожают Юргена Клоппа.

Я бы никогда не играл за Манчестер Юнайтед. Сердце никогда не позволит мне так поступить. Их противостояние с Ливерпулем очень мощное.

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Не вижу причин превозносить Манчестер Юнайтед над Боруссией. Ни в футбольном плане, ни в плане медийной привлекательности. Я говорил Санчо оставаться в Дортмунде и пожизненно играть бок о бок", – сказал Джан в интервью Sport Bild.

Напомним, что Манчестер Юнайтед активно торгует Джейдона Санчо и считается фаворитом в борьбе за талантливого вингера.

Эмре Джан играл за Ливерпуль с 2014-го по 2018-й, где пересекся с Юргеном Клоппом. Затем транзитом через Ювентус немец вернулся в Бундеслигу, усилив дортмундскую Боруссию.

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