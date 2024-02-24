Ілля Забарний продовжує доводити, що є одним з найсильніших українських легіонерів.

Український захисник англійського Борнмута Ілля Забарний лідирує у топ-5 найкращих європейських чемпіонатів серед гравців (не старших 21 року) за кількістю заблокованих ударів у поточному сезоні.

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За інформацією Wyscout, в активі екс-оборонця Динамо 20 заблокованих ударів. До найкращих також потрапили: Джарред Брентвейт (Евертон), Джорджо Скальвіні (Аталанта), Аруна Санганте (Гавр), Раду Дрегушін (Тоттенхем), Теден Менгі (Лутон) та Мурільйо (Ноттінгем Форест).

Нагадаємо, у поточному сезоні Забарний провів за Борнмут 28 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Його контракт з "вишнями" чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює українця у 25 млн євро.

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