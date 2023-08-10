"Вишні" виграли конкуренцію у Вулверхемптона і посилилися 19-річним півзахисником Алексом Скоттом, якого вважають одним із найталановитіших у Англії. Офіційний сайт Борнмута підтвердив угоду, але не розкрив деталі.

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Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, Борнмут заплатив за новачка 25 млн фунтів стерлінгів.

У минулому сезоні Скотт вразив багатьох скаутів і фахівців своєю грою в складі Брістоль Сіті. Він провів за команду 49 матчів у всіх змаганнях, після чого виграв нагороду "Найкращий молодий гравець року". Також Алекс відмінно зарекомендував себе на чемпіонаті світу в збірній Англії U-20.

Скотт може зіграти як "вісімку", так і "десятку". Він – ідеальний універсальний гравець для нового наставника команди Андоні Іраоли.