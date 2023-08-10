"Вишни" выиграли конкуренцию у Вулверхэмптона и усилились 19-летним полузащитником Алексом Скоттом, который считается одним из самых талантливых во всей Англии. Официальный сайт Борнмута подтвердил сделку, но не раскрыл детали.

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Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, Борнмут заплатил за новичка 25 млн фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Скотт впечатлил многих скаутов и специалистов своей игрой в составе Бристоль Сити. Он провёл за команду 49 матчей во всех соревнованиях, после чего выиграл награду "Лучший молодой игрок года". Также Алекс отлично зарекомендовал себя на чемпионате мира в сборной Англии U-20.

Скотт может сыграть как "восьмёрку", так и "десятку". Он – идеальный универсальный игрок для нового наставника команды Андони Ираолы.