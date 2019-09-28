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Борнмут – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу – Ярмоленко в основі

16:04 692 Читать на русском
Борнмут – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу – Ярмоленко в основі
Борнмут – Вест Хем: дивитись матч онлайн – трансляція АПЛ 28 вересня 2019, Ярмоленко в основі

Борнмут приймає Вест Хем у 7-му турі чемпіонату Англії. Андрій Ярмоленко зіграє з перших хвилин. Склади та онлайн-трансляцію матчу АПЛ 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Вест Хем на "Футбол 24", стартує о 17:00 за київським часом. Посеред тижня обидва клуби вилетіли з Кубка ліги, зазнавши сухих поразок на виїзді. Команди Хау та Пеллегріні стали відкриттям старту сезону в АПЛ. Вест Хем завоював 11 очок і за набраними ділить 3-5 місця, а Борнмут йде шостим, маючи на бал менше. Вони випереджають таких грандів Прем'єр-ліги, як Тоттенхем, Манчестер Юнайтед і Челсі.

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"Молоти" у виїзних матчах АПЛ не програвали 5 з половиною місяців. Утім, вдома Вест Хем набирає більше – Ярмоленко приніс своїми голами вже 6 очок. "Вишеньки", навпаки, вдома демонструють гірші результати: 4 пункти здобули, 5 – втратили. За всю історію протистояння команд лондонці виграли тільки 1 гостьовий матч на Віталіті Стедіум, а ще по 2 рази програвали і ділили очки. Загалом же Вест Хем набрав лише 2 бали за 5 останніх ігор звітних суперників у рамках АПЛ.

Борнмут – Вест Хем: дивіться відео онлайн-трансляції матчу АПЛ 28 вересня 2019 з Ярмоленком у складі

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