Борнмут – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча – Ярмоленко в основе

Борнмут принимает Вест Хэм в 7-м туре чемпионата Англии. Андрей Ярмоленко сыграет с первых минут. Составы и онлайн-трансляцию матча АПЛ 2019/20 смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Вест Хэм на "Футбол 24", стартует в 17:00 по киевскому времени. Посреди недели оба клуба вылетели из Кубка лиги, потерпев сухие поражения на выезде. Команды Хау и Пеллегрини стали открытием старта сезона в АПЛ. Вест Хэм завоевал 11 очков и по набранным делит 3-5 места, а Борнмут идет шестым, имея на балл меньше. Они опережают таких грандов Премьер-лиги, как Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Челси.

Ярмоленко становится безжалостным при двух условиях: украинец поразил английские СМИ, забив МЮ – интересное открытие в его игре

"Молоты" в выездных матчах АПЛ не проигрывали 5 с половиной месяцев. Впрочем, дома Вест Хэм набирает больше – Ярмоленко принес своими голами уже 6 очков. "Вишенки", напротив, дома демонстрируют худшие результаты: 4 пункта добыли, 5 – потеряли. За всю историю противостояния команд лондонцы выиграли только 1 гостевой матч на Виталити Стэдиум, а еще по 2 раза проигрывали и делили очки. В целом же Вест Хэм набрал всего 2 балла за 5 последних игр отчетных соперников в рамках АПЛ.

Борнмут – Вест Хэм: смотрите видео онлайн-трансляции матча АПЛ 28 сентября 2019 с Ярмоленко в составе