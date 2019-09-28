Борнмут – Вест Хем: Ярмоленко знову класно забиває – українець серед найкращих у матчі АПЛ

Борнмут приймає Вест Хем у 7-му турі чемпіонату Англії. Андрій Ярмоленко вийшов з перших хвилин. Рахунок і звіт матчу АПЛ 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Вест Хем на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Посеред тижня обидва клуби вилетіли з Кубка ліги, зазнавши сухих поразок на виїзді. Команди Хау та Пеллегріні стали відкриттям старту сезону в АПЛ. Вест Хем завоював 11 очок і за набраними ділив 3-5 місця, а Борнмут йшов шостим, маючи на бал менше. Вони випереджали таких грандів Прем'єр-ліги, як Тоттенхем, Манчестер Юнайтед і Челсі.

Борнмут – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу з Ярмоленком в основі

"Молоти" у виїзних матчах АПЛ не програвали 5 з половиною місяців. Утім, вдома Вест Хем набирав більше – Ярмоленко приніс своїми голами вже 6 очок. "Вишеньки", навпаки, вдома демонстрували гірші результати: 4 пункти здобули, 5 – втратили. За всю історію протистояння команд лондонці виграли тільки 1 гостьовий матч на Віталіті Стедіум, а ще по 2 рази програвали і ділили очки. Загалом же Вест Хем набрав лише 2 бали за 5 останніх ігор звітних суперників у рамках АПЛ.

Ярмоленко заробив перший кутовий у матчі, але подача Форналса не таїла гостроти. На 8-й хвилині Андрій зазнав болючого ушкодження після удару ззаду. Страшнувато, але схоже, обійшлося все. А на 10-й українець відкрив рахунок. Аллє скинув закидання Андерсона в центр штрафного, екс-динамівець поставив корпус, розвернувся і пробив у дальній.

GOAL Bournemouth 0-1 West Ham (10 mins)



Yarmolenko takes the ball in the area, twists and slots it into the left-hand side of the goal #BOUWHU



pic.twitter.com/7Wq2AVILk3 — EPL World English (@EPLWorldUK) September 28, 2019

Борнмут відігрався через 7 хвилин. Джошуа Кінг розстріляв Фабіанскі з кількох метрів, суддя підняв прапорець, однак VAR скасував офсайд, і гол було зараховано. Екс-форвард Ліверпуля Соланке не влучив ударом головою, а Фабіанскі травмувався, банально вводячи м'яч у гру після цього. Епізод завершився красивим падінням Ярмоленка, який ледь не вирвався на побачення з голкіпером. Арбітр виписав "гірчичник" Ріко – Дієго не погодився з рішенням судді, натякаючи на симуляцію українця. Вимушена заміна воротаря. По одному влучному ударові завдали команди за перші 45 хвилин до компенсованого часу – була стовідсоткова реалізація.

На 45+1-й Ярмоленко класно потягнув м'яч і віддав під простріл Фредеріксу. Форналс та Андерсон почергово замикали, але не зуміли переграти захисника і воротаря. Огбонна замикав подачу з кута поля – не влучив з меж воротарського. Гравець збірної України став найкращим серед усіх гравців на полі до перерви за оцінкою статистичного порталу Whoscored (7,1) і поступився лише одноклубнику Андерсону (7,3) за версією Sofascore (7,2). Андрій виграв половину єдиноборств, непогано працював на оборону, віддав 17 точних пасів (89% успішності), заробив на собі 2 фоли і перевершив партнерів у прицільності дальніх пасів (3 з 3). Колишній динамівець пробіг 5,5 км, здійснив 7 спринтів і розвинув максимальну швидкість до 32 км/год.

На початку другої половини Ярмоленко застряг на межі свого штрафного, завдяки чому Каллум Вілсон уникнув офсайду і класним ударом прошив Роберто Хіменеса.