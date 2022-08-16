"Мартінеллі неймовірний, він справжній діамант. Я можу сказати про нього те саме, що й про Габріеля Жезуса. Те, як ці двоє хлопців працюють кожного дня, неймовірно. Мартінеллі має дивовижні якості, і він ще молодий. Я майже впевнений, що його чекає неймовірне майбутнє.

Зінченко розповів про ставлення до свого головного конкурента в Арсеналі

Я ніколи не сумнівався щодо Габі Жезуса, тому що він гравець світового рівня. Ви також можете це побачити в тому, як він працює щодня на тренуваннях. Він – приклад. Неймовірний гравець, який завжди хоче забивати голи. Він взагалі не зупиняється, і я дуже радий за нього", – зазначив Зінченко у коментарі для Standard Sport.

До слова, Габріел Жезус перебрався в Арсенал цього літа разом із Зінченком із Манчестер Сіті. Габріел Мартінеллі став саме тим футболістом, на якого Олександр віддав свій перший асист у складі Арсенала.

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