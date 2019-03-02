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"Зінченко грає на найвищому рівні", – Гвардіола знову вихваляє українця

22:13 830 Читать на русском
"Зінченко грає на найвищому рівні", – Гвардіола знову вихваляє українця
Олександр Зінченко та Пеп Гвардіола

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола похвалив Олександра Зінченка за матч проти Борнмута.

 
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"Зінченко, однозначно, важливий для нас. Він грає на найвищому рівні. З м'ячем, без м'яча. Він дуже уважний, це чудово.

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Футболісти виходять на поле тому, що вони цього заслуговують. Алекс відданий, розумний, він відмінно думає і розуміє все, що я вимагаю. Це відмінна якість.

Повторюся, я задоволений усіма своїми гравцями", – передає слова Пепа Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.

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До слова, Олександр Зінченко зіграв черговий матч за Манчестер Сіті, на цей раз проти Борнмута. Українець провів на полі весь поєдинок, а "містяни" перемогли 1:0.

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Теги
Українці за кордоном Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко Борнмут - Манчестер Сіті
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