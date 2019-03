"Зінченко грає на найвищому рівні", – Гвардіола знову вихваляє українця

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола похвалив Олександра Зінченка за матч проти Борнмута.

"Зінченко, однозначно, важливий для нас. Він грає на найвищому рівні. З м'ячем, без м'яча. Він дуже уважний, це чудово.

Футболісти виходять на поле тому, що вони цього заслуговують. Алекс відданий, розумний, він відмінно думає і розуміє все, що я вимагаю. Це відмінна якість.

Повторюся, я задоволений усіма своїми гравцями", – передає слова Пепа Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.

До слова, Олександр Зінченко зіграв черговий матч за Манчестер Сіті, на цей раз проти Борнмута. Українець провів на полі весь поєдинок, а "містяни" перемогли 1:0.

