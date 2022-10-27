"Чи пам'ятаю я, скільки виграв бронзових медалей з Металістом? Ні, не пам'ятаю, але всі вони зберігаються у мене вдома, в особистому музеї. Там ще вимпели та все інше, що пов'язано з футболом. Серед них – дві бронзові медалі, завойовані з Дніпром. Є там і медаль, яка мені особливо дорога – її мені вручили вболівальники Дніпра.

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Прикро, що так і не вдалося виграти жодного титулу. Мені дуже хотілося виграти чемпіонат. Найближчим до чемпіонства був Металіст 2013-го. На п'ять очок ми тоді йшли попереду Шахтаря, але в міжсезоння Тайсон пішов і почалося щось незрозуміле.

А так я здебільшого з нуля починав. Робив команди, але виграти чемпіонство з ними, щиро кажучи, було нереально. Для цього треба було працювати у Динамо або Шахтарі", – сказав Маркевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Мирон Богданович у чемпіонаті України здобував з Металістом срібло у сезоні 2012/13 та п'ять разів поспіль ставав з харків'янами бронзовим призером (з 2007 по 2012 роки). Також двічі приміряв бронзові медалі з Дніпром (сезони 2014/15 та 2015/16).

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