СК Дніпро-1 проводить доволі неоднозначний сезон. Команда не змогла кваліфікуватись у груповий етап Ліги Європи, без шансів програвши обидва матчі АЕК Ларнаці й вилетівши у Лігу конференцій. Там дніпровці зазнали поразки від АЗ за рівного футболу, розгромили Аполлон з допомогою арбітрів, розписали бойову нічию з Вадуцем і дивом не втратили очки з ліхтенштейнцями на виїзді.

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Підопічні Олександра Кучера навіть по ходу одного поєдинку демонструють як фантастичні відрізки, так і повністю провальні. Оцінити реальну силу дніпровців на цьому тлі непросто, але яке це матиме значення у випадку прориву в євровесну? До неї залишилось зробити всього один крок, набравши бодай одне очко у матчі з Аполлоном у Кошіце.

СК Дніпро-1 за два тури до кінця випереджає кіпріотів на три очки при перемозі в особистій зустрічі. Чи здатні "жовто-чорні" повторити успіх? Здається, що так. За останні вісім матчів Аполлон тричі програв і тричі розписав нічию. Поєдинок з дніпровцями на Кіпрі показав, що нічого неймовірного у футболі острів'ян немає. Так, арбітри допомогли українцям, однак перевага була за командою Олександра Кучера.

Втім, недооцінювати колектив із Лімасола не варто. АЗ допустив таку помилку – і програв у виїзній зустрічі в попередньому турі. Хоча і домашка виявилась непростою, завершившись із рахунком 3:2 на користь "сироварів". Також не слід забувати, що без двох голів із офсайду тотальна перевага СК Дніпра-1 у першій зустрічі з кіпріотами завершилась би нічийним рахунком.

"Спортклубівців" довгий час називали претендентами на золото УПЛ, однак у жовтні стали помітні серйозні проблеми. По-перше, почали вибувати футболісти – лазарет наповнюється новими іменами щотижня. По-друге, дається взнаки важкий календар. За 15 днів СК Дніпро-1 провів аж шість матчів, впевнено перегравши тільки Зорю (3:0) – інші поєдинки виявились дуже натужними, з купою пропущених голів і перемогами на останніх секундах. Вадуц та Інгулець вже відібрали очки.

Поки що підопічним Олександра Кучера вистачає класу, аби вигризати результат у важких іграх, але все більш помітною є тактична бідність команди. Здебільшого, вона працює через закидання на хід Довбику, а також через його скидки та зміщення Піхальонка. Чогось дійсно цікавого у позиційному наступі СК Дніпра-1 немає, а оборона далека від ідеалу.

На щастя, у нашій групі усі колективи мають купу недоліків. Та і терпіти дніпровцям залишилось небагато – до 13 листопада. Якщо ж набрати одне очко з Аполлоном, то з робочого графіку можна буде викреслити посилену підготовку до матчів єврокубків. Ну, і в євровесну вийти. За це варто викласти усі сили.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лучкевич, Пуріта, Гуцуляк, Громов, Бланко – Роберж

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Аполлон

СК Дніпро-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Піхальонок, Амаш – Довбик

Аполлон: А.Йовановіч – Кабрал, Артіматас, В.Йовановіч, Хаммас – Шполяріч, Кірьяку – Йоостен, Дігіні, Шахар – Дабо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери доволі очікувано визнали СК Дніпро-1 фаворитом пари, але коефіцієнт на перемогу дуже високий. Цього можна було очікувати. Занадто вже великий у "жовто-чорних" лазарет і занадто важкий у них календар. Та і в ігровому плані останні матчі виглядали тривожно.

Аполлон нічим не кращий, але на один гол команда повинна награти – за останні вісім матчів кіпріоти не забили лише раз. Крім того, у острів'ян краща кадрова ситуація. Попри цей факт, у перемогу підопічних Давіда Катали не віриться. СК Дніпро-1 навіть на тлі усіх своїх проблем демонстрував достатній запас міцності, аби виривати перемоги навіть за найбільш скрутних умов.

Можливо, до перемоги сьогодні справа й не дійде, але розписати нічию "спортклубівцям" до снаги. Ставимо на "мирову".

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