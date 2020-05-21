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Борги Манчестер Юнайтед виросли на 42% – перші наслідки коронавірусного удару

16:01 89 Читать на русском
Борги Манчестер Юнайтед виросли на 42% – перші наслідки коронавірусного удару
Поль Погба стурбований

Англійський клуб повідомив про величезне збільшення чистого боргу за перший квартал поточного року.

Манчестер Юнайтед оприлюднив фінансовий звіт за період з 1 січня по 31 березня поточного року. Станом на кінець березня чистий борг клубу в порівнянні з попереднім кварталом виріс на 127,4 мільйона фунтів до 429,1 млн – тобто на 42%.

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Дохід від трансляції за цей період впав на 50% до 26 мільйонів фунтів. Частина в розмірі 15 млн – це сума, яку повертають собі бродкастери через те, що матчі відбудуться не в запланований час, додає MEN. Також клуб "недобрав" через скасування домашніх матчів і загальне падіння ринку.

Головними причинами зростання боргів називають неприємні коливання курсу фунта до долара США, а також, звичайно, пандемію коронавірусу. Вплив COVID-19 на Манчестер Юнайтед лише до кінця березня оцінюється у 23 мільйони фунтів. Далі неодмінно буде більше.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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