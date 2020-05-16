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Ван Дейк і Суарес підтримали колишній клуб, який має фінансові проблеми – вчинок дня

22:58 154 Читать на русском
Ван Дейк і Суарес підтримали колишній клуб, який має фінансові проблеми – вчинок дня
Ван Дейк і Суарес / Getty Images

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк і форвард Барселони Луїс Суарес не забули місце, яке дало їм путівку у великий футбол.

Обидві зірки взяли участь у акції допомоги скромному Гронінгену, інформує Vtbl.

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Нідерландський клуб зіткнувся із серйозними фінансовими труднощами після рішення Ередивізі остаточно завершити сезон. Прибуток з квитків – одна з основних частин бюджету Гронінгена, однак є імовірність, що фанатам не дозволять приходити на стадіон і в наступній кампанії. "Біло-зелені" все ж розпочали продаж абонементів, сподіваючись на вірність прихильників у непрості часи. Суарес та ван Дейк відгукнулись і придбали по кілька квитків, які згодом розіграють між фанатами.

Додамо, що капітан збірної Нідерландів починав кар'єру саме в Гронінгені, а для Суареса це був перший європейський клуб після рідного Насьйоналя.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Луїс Суарес Луїс Суарес Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Гронінген Гронінген Англія Нідерланди
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