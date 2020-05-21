Долги Манчестер Юнайтед выросли на 42% – первые последствия коронавирусного удара

Английский клуб сообщил об огромном росте чистого долга за первый квартал текущего года.

Манчестер Юнайтед обнародовал финансовый отчет за период с 1 января по 31 марта текущего года. По состоянию на конец марта чистый долг клуба по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 127,4 миллиона фунтов до 429,1 млн – то есть на 42%.

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Доход от трансляции за этот период упал на 50% до 26 миллионов фунтов. Часть в размере 15 млн – это сумма, которую возвращают себе бродкастеры из-за того, что матчи состоятся не в запланированное время, добавляет MEN. Также клуб "недобрал" из-за отмены домашних матчей и общего падения рынка.

Главными причинами роста долгов называют неблагоприятные колебания курса фунта к доллару США, а также, конечно, пандемию коронавируса. Влияние COVID-19 на Манчестер Юнайтед только до конца марта оценивается в 23 миллиона фунтов. Далее непременно будет больше.

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