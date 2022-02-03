Форвард Ювентуса Пауло Дибала має одразу кілька варіантів відходу з туринського клубу влітку 2022 року.

Дибала відмовився продовжувати контракт з Ювентусом, після чого послуги нападника запропонували одразу кільком клубам, повідомляє 90min.

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Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі, Арсенал, Тоттенхем, ПСЖ та Інтер стали тими клубами, з якими зв'язались представники аргентинця. Пауло раніше узгодив умови нової угоди з Ювентусом (8 млн євро на рік та 5-річний контракт), проте клуб пізніше змінив деякі умови, через що домовленість зірвалась.

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Додамо, що контракт Дибали з Юве розрахований до літа 2022 року, тож після цього сезону аргентинець змінить клуб на правах вільного агента. У поточному сезоні Пауло провів 23 матчі, у яких забив 11 голів та віддав 4 асисти.

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