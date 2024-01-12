Бонуччі не отримав у берлінському Уніоні тієї кількості ігрового часу, на яку сподівався. З цієї причини італійський захисник вирішив покинути німецький клуб у зимове трансферне вікно, незважаючи на чинний контракт. Клуб пішов ветерану назустріч і відпустив.

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Як інформує Calciomercato, перед прийняттям пропозиції від Фенербахче Бонуччі зателефонував головному тренеру збірної Італії Лучано Спаллетті та переконався в тому, що наставник вважає чемпіонат Туреччини турніром достатнього рівня. Спаллетті запевнив Лео, що стежитиме за його виступами в Суперлізі – сам 35-річний захисник не втрачає надії зіграти на Євро-2024.

У Стамбулі у Бонуччі буде більше ігрового часу через травми Родріго Бекао і Луана Переса, а також через від'їзд Александра Джику на Кубок Африки у складі збірної Гани.

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