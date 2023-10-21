Півзахисник "гірників" Артем Бондаренко зізнався, як змінилась атмосфера в команді після зміни головного тренера.

"Що привніс у тренувальний процес Даріо Срна? Позитив, легкість, свободу. Атмосфера, якщо описати одним словом, прекрасна. Команда тренується в чудовому настрої і вмотивована.

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Ця легкість допомагає під час тренувального процесу та в ігровому режимі – гравці більш розкуті. Тим паче коли в тебе така комунікація гарна з тренером, то ти відчуваєш себе на полі впевненіше.

Які вимоги у штабу Срни? Грати в "шахтарівський" футбол, швидкі комбінації, контроль м'яча. Все в найкращому стилі, тому ми будемо намагатися підтверджувати цей статус", – сказав Бондаренко у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, Срна дебютує на посаді головного тренера Шахтаря вже сьогодні, 21 жовтня, у матчі 11-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Початок зустрічі о 17:00.

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